Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что "Большая двадцатка" не может эффективно функционировать, пока Россия остается ее членом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "России нет места за столом стран, объединившихся для поддержания глобального экономического процветания", — сказала Фриланд. Она также добавила, что Россия нарушила давние международные правила своим вторжением в Украину. Разногласия по поводу присутствия России на встречах демонстрировались всю неделю: официальные лица из США, Канады, Великобритании и других западных стран устраивали забастовки три дня подряд каждый раз, когда российские официальные лица выступали. Министры финансов и руководители центральными банками G20, присутствовавшие в среду в Вашингтоне, не смогли согласовать свое традиционное коммюнике с изложением целей экономической политики, поскольку Россия заблокировала резкие выражения, осуждающие ее вторжение в Украину. Напомним, министры финансов стран G7 анонсировали 24 млрд долларов помощи Украине. Мы также писали о том, что саммит G20 не примет итоговую декларацию из-за войны в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.