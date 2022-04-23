Гороскоп на 23 апреля расскажет, что звезды приготовили к этому дню каждому знаку Зодиака. Астрологи дали подробный прогноз для всех представителей зодиакального созвездия. Об этом сообщает NDR. Овен Пора смотреть вперед. И не останавливаться на том, что в прошлом пошло не так. Телец Скоро кто-нибудь или что-то вернется в вашу жизнь. Поэтому наслаждайтесь спокойным и дружелюбным днем. Близнецы Разговоры о наболевшем вопросе ни к чему не приводят. Вам нужно принять решение лично для себя. Рак Перед тем, как браться за сложные задачи, убедитесь, что ваши энергетические запасы на сегодняшний день заполнены. Лев Какой бы продуманной ни была ваша тактика, в случае неожиданных помех поможет только спонтанность. Дева Положительный взгляд на вещи – это еще не гарантия успеха. Будьте осторожны с теми, с кем придется сегодня общаться. Весы Умерьте ваши критические комментарии. Они будут плохо восприняты и по всей вероятности — не оправданы. Скорпион Если окружающие все и всегда знают лучше вас, то не стоит это сотый раз с ними обсуждать. Стрелец Не меряйте этот день своими ожиданиями. Просто наслаждайтесь прекрасными моментами. Козорог Вам сегодня нужен спорт. Необязательно состязание, просто постарайтесь больше двигаться и приложить физические усилия. Водолей Не ждите, пока с вами начнут разговаривать. Инициатива сегодня должна исходить от вас. Рыбы Вам сегодня пригодится интуиция. Окружающие реагируют гораздо быстрее, чем вы думаете. Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты могут провоцировать больше тревожности и беспокойства.