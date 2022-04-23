Одну из крупнейших в мире криптобирж Binance уличили в тесных связях с ФСБ. В апреле 2021 ФСБ провела встречу с региональными представителями сервиса с целью получения доступа к персональным данным его клиентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Эти встречи совпали по времени с попытками Росфинмониторинга отследить криптовалютные транзакции в структурах Алексея Навального, которые исчислялись миллионами долларов. Глава Binance по Восточной Европе и России Глеб Костарев согласился предоставить Росфинмониторингу необходимую информацию о пользователях. В конце апреля 2022 года Binance ограничила всем россиянам, имеющим на счетах более 10 тыс. евро, доступ к своей платформе. Все такие кошельки были ограничены в работе и переведены в режим "Только для вывода средств". По информации Reuters, Binance была заинтересована в сотрудничестве с российскими властями. Встреча ФСБ с ее представителями являлась частью усилий руководства биржи по налаживанию связей с российскими государственными органами, поскольку она стремилась стимулировать свой бизнес в стране. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.