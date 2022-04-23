Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии требуют ввести запрет на импорт российской нефти и газа, а также заявили о намерении увеличить расходы на оборону и высказались за постоянное присутствие дивизий НАТО в Балтийском регионе на фоне продолжающейся войны РФ против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление глав правительств стран Балтии после саммита. "На предстоящем саммите НАТО в Мадриде мы будем стремиться одобрить предстоящую Стратегическую концепцию НАТО, а также значительно укрепить долгосрочные решения НАТО в области сдерживания и обороны и восточный фланг НАТО", — говорится в тексте документа. Отмечается, что для предотвращения любой возможности агрессии в странах Балтии необходимы современные решения постоянной защиты. "Им необходимо большее присутствие сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил. Для обеспечения постоянного присутствия союзников в странах Балтии потребуются три боеспособные дивизии , по одной в каждой из стран Балтии, предназначенные для коллективной обороны и способные объединять местные силы национальной обороны", — указывается в заявлении. Премьеры Литвы Ингрида Шимоните, Латвии Кришьяниса Кариньша и Эстонии Кая Каллас считают, что каждая дивизия должна включать в себя бригаду готовности союзников с необходимыми возможностями поддержки на основе усиленных боевых групп. Главы правительств стран Балтии добавили, что намерены продолжать увеличивать свои национальные оборонные бюджеты как минимум до 2,5% ВВП . "Мы продолжим совместную работу по закупке реактивных систем залпового огня (РСЗО) и изучим другие варианты дальнейшей координации деятельности по наращиванию потенциала. Мы разработаем общие процедуры, чтобы государства могли оказывать военную и невоенную помощь друг другу или нескольким странам Балтии по их просьбе", — говорится в публикации. Ранее сообщалось, что Эстония первой в мире официально признала войну РФ против Украины геноцидом. После этого аналогичное заявление было сделано и в Латвии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.