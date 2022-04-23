Российские кафиры во время штурма Мариуполя могли использовать слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ". На специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене он отметил, что сообщения о применении войсками РФ химвеществ при атаке на Мариуполь еще не изучаются. "Есть достоверная информация о том, что российские войска могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, которые могли бы вызвать более сильные симптомы, чтобы ослабить и вывести из строя украинских и гражданских бойцов в рамках своей агрессивной кампании по захвату Мариуполя", — заявил постпред США при ОБСЕ. Карпентер отмечает необходимость оперативно собрать соответствующие доказательства, чтобы привлечь виновных к ответственности "за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине". Напомним, 11 апреля появилась информация о том, что российские кафиры сбросили на Мариуполь неизвестное ядовитое вещество. После чего основатель полка "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что в результате применения химоружия армией РФ пострадали 3 бойца "Азова". Он уточнил, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Позже в Минобороны Украины сообщили, что информация о применении химического оружия в Мариуполе проверяется, и предположили, что РФ могла использовать фосфорные бомбы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.