Москва согласовала с Минском отсрочку на выплату кредитов на сумму свыше 1 млрд. долларов США. Беларусь будет вынуждена вернуться к платежам не раньше чем через год. Об этом сообщил белорусский министр финансов Юрий Селиверстов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle. "Что касается Российской Федерации, в год нам предоставлена отсрочка по платежам — даже не на календарный год, а больше. И более 1 млрд долларов платежей, которые нам нужно было осуществлять, мы сейчас не осуществляем", — подчеркнул глава Министерства финансов Беларуси. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.