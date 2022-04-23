Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что ситуация в блокированном войсками РФ Мариуполе, вероятно, является самой страшной катастрофой века, поскольку город постоянно подвергается атакам и обстрелам со стороны оккупантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Глава украинского правительства в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне (США) рассказал о гуманитарной катастрофе в Мариуполе, которая самая тяжелая за все время с начала вторжения РФ. Шмигаль подчеркнул, что в осажденном городе погибли тысячи мирных граждан, а точное количество жертв сейчас установить невозможно. "Мы увидим ужасные зверства, когда он (Мариуполь, – Ред.) будет освобожден от россиян", – сказал премьер. Он также добавил, что войска РФ "уничтожают абсолютно все", в том числе укрытия, в которых находятся гражданские. Напомним, в Мариуполе в районе металлургического комбината "Азовсталь" остаются украинские военные, а также около тысячи гражданских. Российские войска продолжают бомбардировку несмотря на приказ 21 апреля руководителя Кремля Владимира Путина об остановке штурма и заявлений главы Минобороны РФ Шойгу о якобы полном захвате города. Также мы писали, что президент Владимир Зеленский опроверг полный восторг Мариуполя и подчеркнул, что в городе остаются украинские защитники. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал РФ разрешить гражданским покинуть Мариуполь. По словам вице-премьера Ирины Верещук, 23 апреля из Мариуполя, возможно, будет организован гуманитарный коридор. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.