Правительство Украины выплатило 1,1 миллиарда долларов гражданам, которые в марте подали заявки на получение компенсаций по 6,5 тысячи гривен по программе Поддержка. Об этом заявил в пятницу в Вашингтоне премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ. "Поддержка и выплаты по 6,5 тысяч гривен внутриперемещенным лицам обошлись государству в 1,1 миллиарда долларов США. Нам нужно продолжать эти выплаты, продолжать эту поддержку, поэтому мы опираемся на помощь наших партнеров", — отметил глава Правительства Украины во время визита в столица США. Премьер напомнил, что Украина уже привлекла для текущей экономической поддержки 4,8 миллиарда долларов. Он сообщил, что правительственная команда провела переговоры с международными партнерами о финансировании на следующие четыре месяца и сейчас работает над механизмами реализации этого финансирования. Он подчеркнул, что с украинской стороны гарантиями для партнеров служат проверенные расчеты Минфина Украины, подтвержденные МВФ и Всемирным банком. "Это важные моменты, потому что партнеры доверяют расчетам и понимают, куда нужны эти деньги", – отметил премьер-министр. Глава правительства уточнил, что среди первоочередных задач в этом контексте есть поддержка внутриперемещенных лиц, людей, которые остаются вблизи зон боевых действий, а также разминирование. "То есть у нас масса гуманитарных вопросов, которые требуют такого финансирования и не предусматривались до войны", — отметил премьер-министр Украины. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.