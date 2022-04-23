Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что у нашей страны нет проблем с обслуживанием государственного долга, и нет необходимости в списании и реструктуризации долговых обязательств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина. "Нам не нужно списание и реструктуризация долгов. Нам нужен финансовый мост на ближайшие несколько месяцев, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование экономики", — сказал чиновник в ходе совместного брифинга с заместителем премьер-министра, министром финансов Канады Христи Фриландом. Марченко отметил, что выплаты по внешнему долгу Украины составляют 20% от всех выплат по госдолгу в этом году, и "у нас нет проблем с его обслуживанием". Также украинский министр добавил, что Кабмин продолжает работать и своевременно обеспечивать все приоритетные бюджетные расходы, в том числе на социальные, гуманитарные и военные нужды. Фриланд в свою очередь заверила, что Канада продолжит оказывать помощь Украине и поддерживать стабилизацию финансовой системы и восстановление после завершения войны, развязанной РФ. Ранее сообщалось, что Канада предоставила Украине кредит на полмиллиарда Канадских долларов (около 415 млн долларов США) на 10 лет. Напомним, министры финансов стран "Большой семерки" заявили, что они предоставили и пообещали вместе с международным сообществом дополнительную поддержку Украине в размере более 24 млрд долларов на 2022 год. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.