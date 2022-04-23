Президент США Джо Байден 22 апреля, в День Земли, подписал указ О защите некоторых из самых больших и старейших деревьев страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки. "Мы достигли точки, когда экологический кризис стал настолько очевидным для всех, кроме бывшего президента, что у нас действительно есть возможность делать то, что мы не могли сделать два, пять, десять лет назад", — заявил Байден. Теперь Лесная служба США, Бюро землеустройства и Служба национальных парков будут представлять угрозы для старых деревьев. Речь идет о лесных пожарах, изменении климата. Кроме того, будет разрабатываться политика по защите лесного хозяйства. Вековые деревья борются с изменением климата, поскольку они поглощают большое количество углекислого газа, скопление которого способствует глобальному потеплению. По данным ученых, секвойные леса – одно из самых эффективных в мире средств удаления и переработки углекислого газа. При этом в последние годы в США были уничтожены тысячи секвой. Этот указ требует, чтобы менеджеры, управляющие федеральными земельными ресурсами, ежегодно определяли и вели учет старых, многовековых деревьев по всей территории США. Напомним, США запускают упрощенную программу для украинских беженцев. Ранее Байден объявил о еще одном пакете помощи Украине, включающем тяжелую артиллерию. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.