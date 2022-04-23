Всемирная организация здравоохранения заявляет о минимум 162 атаках на медицинские учреждения в Украине с начала полномасштабного российского вторжения и войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет ВОЗ о ситуации в Украине. Заметим, что этот анализ охватывает период с 24 февраля по 20 апреля. "Нападения на медицинские учреждения (в том числе на медицинские учреждения, транспорт, персонал, пациентов, предметы поставки и склады) продолжаются: с 23 февраля по 20 апреля 2022 года зарегистрировано 162 нападения, в результате которых 52 человека получили ранения и 73 человека погибли" , – говорится в публикации. Также ВОЗ обратили внимание, что такие атаки лишают граждан срочно необходимой помощи, а также "подвергают опасности поставщиков медицинских услуг и подрывают системы здравоохранения". Напомним, ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения заявил о гибели как минимум 73 медиков в Украине из-за войны войны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.