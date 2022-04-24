Тайсон Фьюри 23 апреля провел защиту титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. "Цыганский король" нокаутировал Диллиана Уайта и сохранил свой пояс WBC. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Boxing Council. Британцы сражались за пояс WBC в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Фьюри с первого раунда контролировал ситуацию на ринге и постепенно наращивал преимущество. В конце шестого раунда Фьюри нанес точный аперкот, после которого противник оказался на полу и с трудом смог подняться. Судья остановил поединок.

ONE PUNCH [email protected]_Fury #FuryWhyte — Top Rank Boxing (@trboxing) 23 апреля 2022 Отметим, что Фьюри не проиграл еще ни одного своего сражения. Он одержал 32-ю победу и 23-ю – нокаутом. Единственная ничья в его карьере была в поединке против американца Деонтея Уайлдера. Напомним, 33-летний Тайсон Фьюри заявил, что окончательно решил уйти из бокса после боя с Диллианом Уайтом, потому бой с Александром Усиком может не состояться. Мы также писали о том, что Усик уехал из Украины для подготовки к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.