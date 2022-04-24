Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на следующей неделе посетит Анкару. Дальше он отправится в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а затем – в Украину для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. В понедельник Гутерриш посетит столицу Турции, где его примет президент Тайип Эрдоган. В Москве Генсек ООН встретится с Путиным, а также проведет рабочую встречу и обед с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Киеве Гутерриша предстоит встреча с Зеленским, а также министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.