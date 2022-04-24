Правительство Германии намерено закупить тяжелые военно-транспортные вертолеты CH-47F Chinook от американского производителя Boeing на сумму 5 миллиардов евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild am Sonntag. По информации газеты, Минобороны Германии хочет закупить 60 таких вертолетов. Они могут быть поставлены не раньше 2025-26 года. Денежные средства на покупку этих вертолетов возьмут из 100-миллиардного пакета для бундесвера, который объявил канцлер Олаф Шольц после вторжения РФ в Украину. Так, по замыслу, новые CH-47F Chinook заменят вертолеты CH-53g американского производителя Sikorsky, которым около 50 лет, и транспорт нуждается в ремонте. Отмечается, что за эти три миллиарда евро можно было купить для Люфтваффе 40 моделей новых Sikorsky CH-53K. Так что разница в количестве сыграла роль в выборе. К тому же многие союзники Германии также летают на вертолетах Chinook. "В принципе, это решение следует приветствовать. "Чинук" также можно использовать в случае стихийных бедствий, таких как наводнение", — сказал главный докладчик из оборонного бюджета Андреас Шварц. Впрочем, как уточняет Reuters, решение о закупке CH-47F Chinook еще не принято. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт проинформирует парламент о принятом решении на следующей неделе. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о планах закупки систем противоракетной обороны (ПРО) для защиты от возможного нападения со стороны РФ. Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Шольц объявил, что Германия резко увеличит свои расходы на оборону до более 2% своего экономического производства и вложит 100 миллиардов евро (110 миллиардов долларов) в оборону. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.