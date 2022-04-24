Гороскоп на 24 апреля расскажет, что звезды приготовили всем знакам Зодиака в этот день. Астрологи дали подробный прогноз и рассказали, кому следует проявить осторожность. Об этом сообщает NDR. Овен Ваш взгляд на свои ошибки внезапно обострится. Но не стоит портить себе настроение именно сегодня. Телец Звезды сегодня обеспечат вам очень разнообразный день. Вам точно скучно не будет. Близнецы Если вы кого-то сегодня огорчили, нужно делать шаги к примирению постепенно. Рак Сейчас уместно было бы отложить в сторону все споры и обратиться к более безобидным темам. Лев Поговорите сегодня с другими людьми. Если вы им расскажете о своих заботах, они вас поддержат. Дева Не стесняйтесь сегодня подняться на защиту другого человека. Но вот решать чужие проблемы – не ваша работа. Весы То, что сегодня будет начинаться как непринужденная беседа, может быстро перерасти в увлекательную дискуссию. Скорпион Сегодня отличный день для того чтобы немного подтянуть свою физическую форму. Особенно если вы давно это планировали. Стрелец Ваши дипломатические способности сегодня, безусловно, не очень ярко выражены. Однако вы сегодня все равно справитесь. Козорог Сегодня хороший день, чтобы обновить контакты и познакомиться с новыми людьми. Водолей Хорошие комплименты сегодня ни к чему не приведут. Будут иметь значение только ваши честные и искренние слова. Рыбы Будьте сегодня более сдержанны. Окружающие более уязвимы, чем вы думаете. Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты могут усилить ваше состояние стресса и тревожности.