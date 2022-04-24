Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на воскресенье, 24 апреля. На сегодняшний день компания назначила дополнительно 7 рейсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационные поезда на 24 апреля 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр 4:00 – 229/ 230 Ужгород – Харьков-Пас. 11:30 – 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород 22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород Напомним, Укрзализныця снова запустила движение электричек в Черниговской и Сумской областях. Ранее в "Укрзализныце" заявили о том, что с начала войны с Россией компания эвакуировала за границу 500 тысяч человек. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.