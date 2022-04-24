В Великобритании готовятся открыть угольную шахту Woodhouse Colliery в графстве Камбрия на северо-западе страны, которая станет первым за три десятка лет возобновлением работы шахт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph. Министр жилищного строительства Майкл Гоув поддерживает такие планы, утверждают высокопоставленные источники в Консервативной партии тори. Ожидается, что угольная шахта будет поставлять жизненно важные материалы для сталелитейных заводов. Чиновник намерен одобрить открытие шахты, поскольку кабинет министров поддерживает предложение избавиться от зависимости от российского импорта. Окончательное решение Министра будет зависеть от рекомендаций, переданных ему инспекцией планирования. Woodhouse Colliery, первая глубокая угольная шахта в Великобритании за 30 лет, получила добро от местных советников в октябре 2020 года, но через шесть месяцев министры начали расследование после протеста активистов накануне конференции по изменению климата. В ноябре прошлого года премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил на саммите в Глазго, что "не поддерживает увеличение количества угля", но воздержался от прямого отказа. Источники на Даунинг-стрите настаивают на том, что решение принимается только министрами планирования. Шахта будет производить коксующийся уголь, важный компонент сталелитейного производства, который не будет сжигаться на электростанциях. Британия импортировала 40% своего коксующегося угля из РФ до вторжения в Украину. Ранее сообщалось, что Великобритания может стать основным транзитером газа в Европу на фоне попыток стран ЕС сократить зависимость от РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.