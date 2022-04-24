Институт Пилецкого в Берлине, занимающийся изучением истории 20-го века, включая преступления нацистов во время Второй мировой войны, использует этот опыт для сбора свидетельств беженцев о возможных военных преступлениях в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Институт Пилецкого, названный в честь польского кавалерийского офицера, рисковавшего своей жизнью, документируя ситуацию в концентрационном лагере Освенцим во время Второй мировой войны, начал свою собственную инициативу по документированию военных преступлений посредством интервью с беженцами. "Мы собираем все отчеты свидетелей о военных преступлениях в Украине, опираясь на опыт работы с голосами жертв Второй мировой войны", — сказал заместитель председателя Института Матеуш Фальковски. Опрос свидетелей начинается с просьбы дать краткое письменное описание собственного положения свидетеля во время войны, а затем следует вопрос о конкретных событиях в определенных местах и в определенное время. Институт, расположенный в нескольких минутах ходьбы от Берлинского мемориала Холокоста в самом сердце немецкой столицы, также занимается сбором одежды и медикаментов для упаковки и отправки в Украину. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.