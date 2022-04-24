В Одессу прибыла самая большая святыня для православных людей – Благодатный огонь, к которому жители города смогут прикоснуться уже утром. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова. "Вопреки варварским действиям кафиров все же удалось доставить святыню из Иерусалима на украинскую землю. Объединившись в единой молитве, одесситы будут просить Господа о мире на нашей земле и победе Украины", — заявил Труханов. Напомним, в субботу, 23 апреля, в Иерусалиме в храме Гроба Господня прошла церемония восхождения Благодатного огня. В этом году церемонию разрешили посетить 4000 верующих, в том числе 1800 в самой церкви. Мы также писали о том, что вчера вечером российские кафиры снова нанесли ракетный удар по Одессе после обстрелов города днем 23 апреля. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.