Вселенский Патриарх Варфоломей в своей проповеди после праздничного Пасхального богослужения призвал разблокировать гуманитарные коридоры в городах Украины, а также к осуществлению эвакуации граждан в окруженном войсками РФ Мариуполе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ". Служба состоялась на территории Вселенского Патриархата в Стамбуле, после которой Владыка обратился с проповедью к христианам и поздравил с Пасхой, а также высказался о ситуации в Украине со словами поддержки. Варфоломей призвал к немедленному прекращению войны РФ против нашей страны, которая подрывает человеческое достоинство и является провокационным нарушением заповеди Господней о любви к ближнему. Сегодня ночью наши мысли с мученической Украиной и во всех уголках земли, где царит насилие и нарушение человеческого достоинства… Давайте попросим Воскресшего Освободителя, что эта Пасха станет стимулом для открытия гуманитарных коридоров, безопасных проездов в действительно безопасные районы для тысяч людей, окруженных в Мариуполе, гражданских, раненых, пожилых людей, женщин и большого количества детей. То же касается и всех других регионов Украины, где разворачивается непередаваемая человеческая трагедия", — сказал Вселенский Патриарх. Ранее сообщалось, что Вселенский Патриарх Варфоломей в конце марта встретился с украинскими беженцами в Польше. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.