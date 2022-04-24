Губернатор Западной Виргинии Джим Джастис сообщил, что Национальная гвардия штата направит Украине бронетранспортеры. Согласно официальной информации, в Украину отправятся бронетранспортеры M113. Эти бронемашины используются для перемещения солдат, обеспечивая при этом их защиту от огня из стрелкового оружия от осколков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки". "Присоединяясь к другим штатам, мы надеемся и молимся, чтобы это дало украинским вооруженным силам значительный импульс для защиты своей родины от агрессии", — говорится в заявлении. Ранее в этом году Джим Джастис распорядился прекратить импорт спиртных напитков, производимых в России. Губернатор также попросил ассоциацию розничных продавцов Западной Вирджинии убрать уже имеющийся Российский алкоголь со своих полок. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.