Экономика Великобритании может потерять более 8 млрд долларов за ближайшие девять лет из-за санкций против России, введенных после 24 февраля. Главная цель введенных Великобританией санкций – воспрепятствовать развитию российского военно-промышленного комплекса и стратегически важных направлений экономики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph. Заявлено, что наибольший удар понесет Британская индустрия роскоши. Прогнозируется существенное понижение продаж продукции таких брендов, как Bentley, Aston Martin и Burberry. Однако инсайдеры говорят, что индустрия роскоши полностью поддерживает усилия правительства. Согласно анализу, общая стоимость товаров, экспортируемых в Россию и подпадающих под действие санкций, в 2021 году составила 993 млн долларов. Это составляет 27,9% всего британского экспорта в Россию в том же году. Прибыль компьютерной индустрии упадет на 7 млн. долларов. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.