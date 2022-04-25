Силы обороны Израиля утром нанесли артиллерийский удар по объектам в Ливане в ответ на выпущенную по территории страны ракету. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление израильской армии в Twitter. "В ответ на снаряд, выпущенный из Ливана по Северному Израилю ранее сегодня вечером, артиллерийские силы ЦАХАЛа в это время поражают источник запуска в Ливане", – говорится в сообщении. В армии обороны Израиля уточнили, что снаряд, выпущенный из Ливана, попал в открытую местность. Ракета приземлилась недалеко от кибуца Мацуба у границы. Никто не пострадал и разрушения не зафиксировали, передает The Times of Israel. Отмечается, что связанные с "Хизбаллой" СМИ в Ливане также сообщили, что по Израилю была выпущена ракета. Израильские военные заявили, что уровень опасности в этом попавшем под обстрел районе остается "нормальным". "Мы отреагировали быстро, смертоносно и эффективно", — рассказал капитан Йотам Зейтуни, командир артиллерийской батареи, ответившей на ракетный обстрел. Напомним, несколько дней назад Израиль дважды за ночь нанес ответные удары по ХАМАС в Секторе Газа. Также мы писали, что перед этим Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.