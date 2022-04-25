Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который во вторник намерен посетить Москву. Ключевой темой разговора стал вопрос предоставления гуманитарной помощи населению украинского Мариуполя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства. "Они обсудили всеобщую обеспокоенность ударами в районах, осажденных российскими силами, таких как Мариуполь и Херсон, и необходимость добиться прекращения огня, поддерживать гуманитарные усилия и обеспечить возможность выезда для мирного населения. Премьер-министр четко заявил о необходимости глобальной солидарности, подчеркнув, что Соединенное Королевство продолжает тесно сотрудничать с международными партнерами, помогая Украине защищать свою территорию", – комментирует разговор пресс-служба Джонсона. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.