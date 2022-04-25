Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на понедельник, 25 апреля. Компания назначила на сегодняшний день дополнительно 6 рейсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационные поезда на 25 апреля 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр 06:00 – 209/ 210 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс. 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому необходимо внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании. Напомним, "Укрзалізниця" возобновила движение электричек в Черниговской и Сумской областях. Мы также писали о том, что Украина и Россия не согласовали эвакуацию из Мариуполя вчера, попытаются договориться сегодня. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.