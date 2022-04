Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (СРВ) Хендрик Вюст потребовал от руководства Социал-демократической партии Германии (СДПГ) исключить из партии бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера после его интервью The New York Times, где он заявил, что не жалеет о своей позиции по отношению к России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle. Кроме того, глава правительства СРВ потребовал выработать новый регламент, который должен четко установить, что финансовое обеспечение эксканцлеров, а также бывших федеральных президентов могут быть предусмотрены только в том случае, если им не поступают средства от других государств. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц уже призвал Шредера уйти в отставку с постов в российских государственных энергетических компаниях. Отметим, что Шредер с 2017 года возглавляет наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть". Кроме того, он является главой комитета акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток", а также занимает аналогичную должность в Nord Stream 2 AG – операторе газопровода "Северный поток-2". В начале февраля стало известно, что Герхард Шрёдер выдвинут в состав совета директоров российского государственного концерна "Газпром". После чего Союз немецких налогоплательщиков и депутаты Бундестага призвали Шредера отказаться от офиса и сотрудников в Берлине, которые пожизненно предоставляются бывшим главам правительства ФРГ на средства налогоплательщиков. Напомним, Шредер в интервью The New York Times заявил, что не жалеет о своей позиции по отношению к РФ, несмотря на российскую агрессию в Украине. При этом он не видит своей вины в прежних пророссийских настроениях Берлина. Ранее Олаф Шольц отметил, что эмбарго на российский газ не положит конец войне против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.