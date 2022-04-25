Главный православный праздник – Пасха не помешала российским военным продолжать обстрелы Луганской области. Так, 24 апреля кафиры разрушили 7 жилых домов и третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая. "В православный праздник в квартиру прилетает снаряд – от православного. Это признак "русского мира" – убивать и разрушать, не думая, только выполняя приказы. В воскресенье вся область оказалась под мощными обстрелами россиян", — заявил Гайдай. По его словам, сгорели три многоэтажки и четыре частных дома. Из-за вражеского огня попали в ДТП или загорелись несколько автомобилей, в том числе грузовых.

Российские кафиры обстреляли Луганскую область (фото: t.me/luhanskaVTSA) Больше всего от русской армии 24 апреля страдали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горное. Так, в Лисичанске повреждены две многоэтажки и по меньшей мере два частных дома. В Северодонецке – многоэтажка и хозяйственные постройки рядом. В Рубежном и Горном – дома. Число пострадавших уточняется. Напомним, кафиры обстреляли место проведения Пасхальной службы в Васильевке в Запорожье. Мы также писали о том, что обстрелы Харьковской области на Пасху тоже не прекращались. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.