В России заблокирован сайт chess.com, один из самых популярных ресурсов для игры в шахматы онлайн. Роскомнадзор добавил сайт в реестр запрещенных по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода". Формально в реестр внесены две страницы сайта – со статьями о российском вторжении в Украину, однако из-за того, что блокировка осуществляется по HTTPS, доступа без инструментов обхода блокировки Нет ко всему сайту. Российский гроссмейстер Сергей Карякин, поддержавший вторжение России в Украину, ранее призвал российские власти заблокировать ресурс, поскольку его администраторы заменили отображаемый у игроков из России флаг на ссылку на пост о войне в Украине, содержащий критику действий России. Этим сайтом пользуются как новички, так и мировые звезды шахмат. К примеру, долгое время под чужим аккаунтом на сайте играл Гарри Каспаров. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.