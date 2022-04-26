Гороскоп на 26 апреля расскажет о важных событиях в жизни всех представителей зодиакального созвездия. Астрологи рассказали, что ждет в этот день все знаки зодиака. Об этом сообщает NDR. Овен Сегодня вам захочется помечтать о лучших временах. Но на таких мыслях вы далеко не уедете. Телец Не переоценивайте свои силы и следите за тем, чтобы упустить возможность повеселиться. Близнецы Если вы будете заниматься слишком многими вещами, то есть риск упустить из виду свою истинную цель. Рак Небольшие неудачи не должны стать поводом относиться ко всему с сомнениями. Лев Сегодня вы можете посвятить себя тем задачам, которые вы некоторое время избегали. Дева Сделайте шаг навстречу своему партнеру, вместо того чтобы раздувать конфликт еще больше. Весы У ваших оппонентов еще много энергии, но они будут избегать нападения на следующие цели. Воспользуйтесь моментом. Скорпион Если вы страдаете стрессом во время встреч в течение дня, то вам следует просмотреть свои планы на вечер. Стрелец Если вам кажется, что другие не оценивают ваш труд, то скажите об этом. Ждать, пока другие признают вашу ценность, придется долго. Козорог Будьте осторожны сегодня с важными соглашениями. В общении могут возникнуть недоразумения. Водолей Вы с большим вдохновением погрузитесь в собственные проекты. Вам будет казаться, что нет ничего такого, с чем бы вы ни справились. Рыбы Избегайте сегодня одиночества. Вам нужно хорошо выспаться, прежде чем принимать важные решения. Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто будет отмечать день ангела в мае и как можно назвать новорожденного.