Министр обороны Канады Анита Ананд, начальник штаба обороны Уэйн Эйри и заместитель Министра обороны Билл Мэтьюз в Германии в рамках саммита министров обороны обсудят военную помощь Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады. "26 апреля министр Анан, генерал Эйри и заместитель министра Мэтьюз примут участие во встречах консультативной группы по вопросам обороны Украины, которую организует Министр обороны США Ллойд Остин на базе ВВС Рамштайн. Эти встречи дадут партнерам и союзникам важную возможность обсудить нынешние и будущие оборонные потребности Украины ", – говорится в официальном сообщении. Также известно, что после встречи в Германии канадские чиновники оборонного ведомства отправятся в Вашингтон для обсуждения модернизации командования воздушно-космической обороны Северной Америки, а также консолидации усилий Канады и США по поддержке Украины. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.