Российские кафиры сегодня, 26 апреля ранним утром, обстреляли Запорожье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожской областной военной администрации. "Утром в 6:50 зафиксированы "Прилеты". Обстоятельства выясняются. Подробности впоследствии", — говорится в сообщении. По словам советника министра МВД Антона Геращенко, известно о трех взрывах. В городе объявлена воздушная тревога. Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев призвал не распространять в сети фото и видео "прилетов". Напомним, российские военные с территории РФ обстреляли Сумскую область. Под огнем кафиров оказалась Белопольская община. Мы также писали о том, что, по словам главы Укрзализныци Александра Камишина, ракетный обстрел железнодорожных станций стал одним из самых тяжелых ударов РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.