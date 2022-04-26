Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у США нет никаких особых списков, на кого бы не распространялись введенные американским правительством санкции. Список подсанкционных персон регулярно обновляется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Отвечая на вопрос американского журналиста по поводу возможного введения ограничительных мер против Алины Кабаевой, Псаки подчеркнула, что США постоянно пересматривают санкции и от них никто не застрахован. Она также отметила, что Вашингтон уже наложил санкции на президента России Владимира Путина, а также его дочерей и ближайших соратников. Но этот перечень в ближайшем будущем может расшириться. Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции против Алины Кабаевой. Кабаева подозревается в причастности к сокрытию личного положения президента РФ за рубежом. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.