26 апреля в этот весенний день чтят память преподобной Фомаиды медуницы. В народном календаре этот день называют Днем Фомаиды медуницы из-за того, что начинает цвести медуница и массово вылетают шмели. Что можно и нельзя делать в этот день – читайте в материале Lite. В этот день в этот день почитается память святого мученика. Люди молятся в этот день о избавлении от блудной страсти. Кроме того, раньше было принято отправляться в этот день в леса за медуницей. Считалось, что в этот день растение обладает особой магической силой и может исцелять. Если сегодня спели лягушки, значит пора браться за овес. Если дуб распустился, то лето будет теплым. Если в полях распустились колокольчики – это значит, что скоро наступит хорошая погода. Если сегодня громко поет Зозуля, значит, весна окончательно придет, и морозов больше не будет. Если ночью на небе видно много звезд, значит будет хороший урожай. Что нельзя делать 26 апреля. В этот день категорически нельзя оскорблять женщин. За женские слезы обидчик поплатится. Также нельзя изменять и предаваться "плотским утехам". Считается, что целомудренная Фомаида не простит такого поведения. В этот день нельзя планировать будущее, а также начинать новые дела, в противном случае планы не смогут претвориться в жизнь, а все начинания будут бесперспективными. Запрещается также заигрывать и кокетничать с противоположным полом, ведь преподобная Фомаида была противницей страстей, которые могут возникнуть у флиртующих. Говорят, что преподобная может наказать за фривольное поведение, например, нашло болезни, от которых будет невозможно избавиться. Нельзя отправляться в этот день в путь, иначе он будет сплошным разочарованием. Лучше перенести поход на другой день. Говорят, что в пути могут возникнуть поломки транспорта, аварийные ситуации, обманы, кражи и другие проблемы. Именинники дня : Артем, Фомаида, Марфа, Евгений. Поздравьте этих людей с днем ангела. Читайте также, главные церковные праздники мая 2022 года и их календарь