Производство мотоциклов "Урал" перенесут из российского Ирбита в Казахстанский Петропавловск. Параллельно с этим в РФ ожидают серьезные кадровые сокращения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании. Компания Ural Motorcycles будет производить мотоциклы "Урал" в Петропавловске. Ирбитский мотоциклетный завод в Свердловской области продолжит производить только рамы и элементы корпуса для мотоциклов. В России часть служащих компании попадет под сокращение. Решение о переносе производства принято из-за нехватки попавших под санкции комплектующих, а также из-за запрета на импорт техники из России. Менеджмент компании не скрывает своих пессимистических прогнозов по спаду продаж. Введение санкций против ряда предприятий, а также усложнение логистических цепочек ограничат возможности по выпуску российских мотоциклов. Ural Motorcycles имеет дилерские центры в США, Канаде и Мексике. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.