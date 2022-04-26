Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась от комментариев о возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По мнению Вашингтона, решения должны принимать эти три стороны без помощи других. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома. "Эти решения нужно принимать данным странам и НАТО. Так что мы предоставим выбор делать им самим", – заявила пресс-секретарь Белого дома на брифинге. Ранее мы писали, что Финляндия и Швеция могут отправиться на членство в НАТО во второй половине мая. Правительство Швеции предложило Финляндии подать заявки на членство в НАТО в один день, и финская сторона согласилась. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.