Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на вторник, 26 апреля. Компания назначила на сегодняшний день дополнительно 7 рейсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационные поезда на 26 апреля 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп 23:30 – 234/233 Чоп-Днепр 4:00 – 229/ 230 Ужгород – Харьков-Пас. 11:30 – 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород 22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород В Укрзализныце просят обратить внимание на то, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому нужно следить за актуальной информацией на сайте компании. Напомним, Укрзалізниця возобновляет сообщения между Сумами и Киевом. Мы также писали о том, что под обстрел кафиров попали 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.