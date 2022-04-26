В Казатине Винницкой области объявили 26 апреля днем траура по жертвам вражеских ракетных обстрелов, совершенных в понедельник утром. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Казатинского территориального общества Татьяны Ермолаевой. "Вместе с аппаратом городского совета, исполкомом и депутатским корпусом выражаем свои искренние соболезнования семье казатинчанина Франчука Вячеслава и семьям и близким погибших сегодня во время ракетного обстрела вблизи Козятина. Это невосполнимая потеря для всего общества! Мы верим, что ни одна жизнь не будет утраченное зря. Российская агрессия должна быть прекращена и наказана!" – говорится в сообщении. В знак скорби будет приспущен государственный флаг и флаг города Казатин возле помещения горсовета. Также на зданиях и постройках органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города вывесят флаг Украины с черной лентой. Ранее сообщалось, что 25 апреля в Винницкой области в результате ракетных обстрелов Жмеринки и Казятина погибли 5 человек и еще 18 получили ранения. Напомним, утром 25 апреля войска РФ нанесли ракетные удары по Винницкой, Львовской и Ровенской областям. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.