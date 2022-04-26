Министр социальной политики Украины Марина Лазебна заявила, что с момента введения военного положения из-за вторжения РФ уже более 2 миллионов человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики. Всего же в единой информационной базе данных о переселенцах есть информация по 3,4 миллиона граждан Украины. "Из них более 2 миллионов — это люди, вынужденно переместившиеся после проведения военного положения. И из них 1,9 миллиона — вынужденно переместились впервые", — отметила Лазебна. Отмечается, что большинство граждан после начала широкомасштабной войны РФ против Украины переехали во Львовскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Винницкую и Киевскую области. Чаще люди выезжали из Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей. Ранее сообщалось, что, по данным ООН, в Украине с начала войны каждый шестой житель стал беженцем. Полномасштабная война России против Украины продолжается с 24 февраля. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.