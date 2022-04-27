Гороскоп на 27 апреля расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды всем представителям зодиакального созвездия. Астрологи дали подробный прогноз для каждого знака Зодиака. Об этом сообщает NDR. Овен Не позволяйте себе отвлекаться еще на одну работу. Иначе скоро вас ждет двойная нагрузка. Телец Сейчас самое время показать боевой дух вашего бизнеса. Полученный результат вам точно понравится. Близнецы Если вам сегодня очень хочется биться головой о стену, вам никуда от этого не деться. Будьте сдержаннее и осторожнее. Рак Трудности сегодня будут больше похожи на препятствия, которые нужно преодолеть, чем на удовольствие от работы. Лев Вы должны беречь свои силы. Не переусердствуйте сегодня с активным отдыхом. Дева Ваш проект потихоньку подходит к концу. Ненужные побуждения только тормозят события. Весы Вы задали себе уже следующую цель? Лучше дайте себе небольшой перерыв. Скорпион Особенно хвастаться, конечно же, не стоит. Но, если вы будете и дальше сомневаться, то вас не заметят. Стрелец Отовсюду вы начнете получать понимание и даже большее. И это будет именно то, что вы ожидали раньше. Козорог Не ждите сегодня от окружающих слишком много. Просто Предложите свою помощь нуждающемуся. Водолей Сегодня прийти к общему знаменателю с другими непросто. Наберитесь терпения. Рыбы Вы скорее сможете добиться успеха, если позволите другим участвовать в деле – с самого начала. Напомним, ранее мы рассказывали, какие фразы не стоит говорить людям, пережившим ужасы войны. Также мы публиковали календарь дней ангела на май.