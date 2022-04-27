27 апреля православные христиане чтят память виленских мучеников. Антоний, Иоанн и Евстафий – православные христиане, убитые в Великом княжестве Литовском в 40-х годах XIV века. Что можно и нельзя делать в этот день – читайте в материале Lite. Первоначально святые почитались в Беларуси и Литве, а в 1374 году, после принесения частиц их мощей в Константинополь, были канонизированы Константинопольским Патриархом Филофеем. Антоний и Иоанн – два брата, служившие при дворе князя литовского Ольгерда. За противоречия с князем были заточены в темницу, поскольку публично объявили себя христианами. Через несколько лет Антония и Иоанна приговорили к смерти. Евстафий жил при дворе того же литовского князя. Однажды в Рождественский пост на охоте с князем он объявил себя христианином, за что подвергся трехдневным пыткам. Евстафия повесили, и его тело три дня не трогали звери. Сыновья мучителя тайно сняли тело и через три дня доставили в свободную, где похоронили рядом с телами Иоанна и Антония. Предание свидетельствует, что на месте казни мучеников была построена деревянная церковь во имя Пресвятой Троицы. Впоследствии, уже на каменной церкви, построенной на месте бывшего деревянного храма, под нишей с фреской с изображением мучеников была установлена памятная таблица. Если воронье под облака сбивается — быть мороза, а если сидит стая на земле — до оттепели. Если вороны садятся на ночлег кто как: кто в одну сторону головой, кто в другую – значит ночь будет безветренной, теплой. А если вороны садятся головой в одну сторону и поближе к стволу дерева, то следует ожидать сильного ветра. Ворона кричит в полдень – к теплу, к северу – к холоду, ходит разинув рот – перед грозой. Что нельзя делать в этот день Сегодня рекомендуется есть только сырую пищу. Нельзя употреблять алкоголь. Не стоит ходить на рыбалку или охотиться. Есть поверье, что 27 апреля нельзя мыться. Запрещаются работы по саду и огороду. Нельзя отказывать людям в просьбах. Сегодня именины празднуют : Александр, Антон, Валентин, Иван, Мартин. Читайте также, главные церковные праздники мая 2022 года и их календарь