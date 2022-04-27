Президент Хорватии Зоран Миланович назвал намерение Финляндии и Швеции подать заявки на членство в НАТО "опасной авантюрой", а также призвал парламент не ратифицировать такое соглашение, пока не будет изменен закон о выборах в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на хорватский телеканал N1. Миланович отметил, что формально не может самостоятельно принять решение о вступлении государств в НАТО, но назвал это "очень опасным шарлатанством". "По мне, то пусть вступают в НАТО… но пока не решится вопрос о законе о выборах в Боснии, пока американцы, англичане, немцы, если смогут и захотят, заставят (боснийских чиновников) изменить закон о выборах в течение следующих шести месяцев и предоставить хорватам их основные права, (хорватский) парламент не должен ратифицировать чье-либо вступление в НАТО", — сказал он. По словам президента Хорватии, "мы находимся в ужасной ситуации", потому что Болгария и Румыния не могут присоединиться к Шенгенской зоне, Северная Македония и Албания не могут начать переговоры о вступлении в ЕС, а Косово не было признано, при этом Финляндия "может вступить в НАТО сразу. Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в НАТО одновременно. Ожидается, что это произойдет во второй половине мая. Напомним также, что РФ начала угрожать ядерным оружием в ответ на решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.