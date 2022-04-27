Погода в Украине в мае будет умеренным количеством осадков, а температура будет постепенно повышаться. Читайте ниже в материале Styler прогноз погоды на месяц. По данным Украинского гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха предполагается 15-18 тепла (в Карпатах 11-14), что на 1-1,5 градуса выше нормы, на северо-западе и северо-востоке Украины — близко к норме. Месячное количество осадков ожидается 35-82 мм (в Карпатах 102-128 мм), что в пределах месячной нормы. В Gismeteo прогнозируют, что температура будет постепенно повышаться, а осадков будет умеренное количество. Например, в Киеве первая декада месяца предполагается с температурой +13+18, вторая с +15+22, к концу месяца +18+23 градуса.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на месяц (gismeteo.ua) Синоптики Accuweather тоже прогнозируют постепенное повышение температуры без резких колебаний. Однако температурные показатели у них ниже.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на месяц (accuweather.com) Раньше мы писали, когда в Украине будет отмечаться Красная Горка, что можно и нельзя делать в этот день.