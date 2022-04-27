Программа вознаграждений за правосудие Госдепартамента США предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, позволяющую идентифицировать или определить местонахождение лиц, участвовавших в кибератаках на критическую инфраструктуру США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента США. В первую очередь, разыскивается информация о шести офицеров ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ на предмет их роли в преступном заговоре, связанном с вредной кибердеятельностью. Участниками заговора были офицеры ГРУ Юрий Андриенко, Сергей Детистов, Павел Фролов, Анатолий Ковалев, Артем Очиченко и Петр Плискин. Сообщается, что они были участниками преступного сговора, ответственного за заражение компьютеров деструктивным вредоносным ПО 27 июня 2017 года в США и во всем мире с использованием вредоносного ПО, известного как NotPetya. Их кибератаки в совокупности обошлась США почти в 1 миллиард долларов убытков. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.