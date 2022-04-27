В результате российских обстрелов в Луганской области были повреждены и разрушены несколько жилых домов в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Нижнем, Белогоровке. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая. Он отметил, что от атак российских войск страдала за прошедшие сутки практически вся территория области. "И почти всюду враг попал в жилищный фонд. Так, в Северодонецке занялась квартира в многоэтажке, горели два дома в Рубежном, один — в Нижнем, еще два — в Лисичанске. Там же пламенем была охвачена торговая площадка — повреждены МАФы. Пока. мы эвакуировали людей, среди которых было восемь детей из Белогоровки, россияне открыли огонь по этому поселку. Как следствие, еще один частный дом непригоден для жилья", — рассказал глава ОВА. Гайдай обратил внимание, что речь идет только о разрушениях, где произошли серьезные возгорания после обстрелов. "Есть дома, где снарядами россиян пробиты стены, повреждены окна, нет части крыши, однако пламени не было и спасателей никто не вызвал. Эти повреждения будут считать в течение дня. В частности, когда будут обследовать наличие остатков взрывоопасных предметов", — говорит он.

Последствия российских обстрелов в Луганской области (фото: t.me/luhanskaVTSA) Напомним, накануне в Луганской области российские кафиры в сутки 17 раз обстреляли мирных жителей. Наибольшее повреждение было в Попасной, Лисичанске и Горской общине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!