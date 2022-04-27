В Луганской области СБУ задержала пособницу российских оккупантов, собиравшую информацию для ФСБ РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ. "Сотрудники СБУ разоблачили и задержали жительницу одного из прифронтовых населенных пунктов вблизи Попасной, которая передавала ФСБ РФ информацию в ущерб государственной безопасности Украины", — говорится в сообщении. Оперативники СБУ выяснили, что ее дочь, находясь в Москве, попала в поле зрения ФСБ РФ. Через нее и ее родственников в Украине представители вражеской спецслужбы пытались получить информацию о дислокации подразделений ВСУ в Луганской области.

В Луганской области СБУ задержала женщину за передачу данных ФСБ (facebook.com/ssu.sievierodonetsk) Через дочь женщина начала передавать российской спецслужбе сведения об адресах пребывания в ее населенном пункте украинских военных и местонахождении их огневых позиций. Для уточнения информации она предлагала ФСБ осуществить аэроразведку из БПЛА по определенным ею ориентирам для дальнейшей передачи российским захватчикам, воюющим на территории Луганской области. Женщину задержали и сейчас решается вопрос о регистрации уголовного производства по ч.7 ст. 111-1 Уголовного кодекса. За помощь врагу в ведении боевых действий против ВСУ законодательство предусматривает лишение свободы сроком от 12 до 15 лет. Напомним, в Луганской области задержали корректировщиков, которые помогали оккупантам обстреливать Северодонецк. Мы также писали о том, что ФСБ забирает у кафиров награбленные вещи и обещает не привлекать их к ответственности. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.