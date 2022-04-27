Во временно занятом россиянами деревне Конские Роздоры Пологовского района кафиры занимаются мародерством, а также ведут перепись населения. По сообщениям местных жителей, русские военные поселились в школе, больнице и находятся в сельском совете. На территории села захватчики роют траншеи, чтобы спрятать в них свою военную технику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА. В Новоданиловке Пологовского района при российских обстрелах был уничтожен частный дом, магазин, мотоблок с прицепом. Кроме того, в селе от выходных нет газоснабжения, электричества и водоснабжения тоже нет. Местные жители говорят, что населенный пункт уже находится на грани гуманитарной катастрофы. Многие уехали, но есть и те, которые не готовы покидать свои дома. В целом на временно захваченных территориях Запорожской области армия РФ пытается вести российское телерадиовещание. В Мелитополе кафиры заблокировали гуманитарные коридоры. К тому же они готовятся с размахом и парадом праздновать 1 и 9 мая, а также пробуют начать учебный процесс в школах и детсадах. В Мелитопольском районе русские солдаты роют окопы в селах, находящихся вблизи заповедника. В Бердянске захвачены два медицинских учреждения. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.