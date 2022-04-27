Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович допускает, что противостояние российскому вторжению может быть достаточно продолжительным, поскольку окончание активных боевых действий на Донбассе не означает завершение войны. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на слова Арестовича в интервью Марку Фейгину. Он отметил, что на возможность добиться серьезного перелома ситуации на фронте оказывают значительное влияние сроки получения Украиной тяжелого вооружения. "Пока необходимое количество приедет и начнет оказывать серьезное влияние на поле боя – это конец мая, начало июня", – прогнозирует Арестович. Эксперт призывает украинцев готовиться к долгой истории. "Прекращение активной фазы на Донбассе — это не значит конец войны", — отметил он и добавил, что дальше последуют тактические действия, будут продолжаться налеты, боевые действия не прекратятся. "Это длинная история, и может быть очень длинная. Это может быть до Нового года. Все зависит от ряда обстоятельств", – высказался Арестович. Ранее советник главы ОПУ Арестович расценил российские ракетные удары по югу Одесской области как намерения Кремля начать наступление на Бессарабию, что только ускорит поражение оккупантов. Все подробности российской полномасштабной военной агрессии против Украины, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.