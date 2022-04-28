Президент США Джо Байден расскажет в четверг о борьбе Украины с Россией через несколько дней после того, как администрация направила в Киев двух высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill. "Президент выступит с заявлениями о поддержке украинцев, защищающих свою страну и свою свободу от жестокой войны России", — заявил представитель Белого дома. Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин на выходных отправились в Киев, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами, включая президента Владимира Зеленского. Высокопоставленные чиновники пообещали продолжать поддерживать Украину, а Остин сказал, что США хотят увидеть, что Россия ослаблена так, что она не может делать то, что она делала до вторжения в Украину. Ранее Госдеп США подтвердил временный возврат дипломатов во Львов. Мы также писали о том, что Блинкен и Шмигаль обсудили перспективы предоставления США новой помощи Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.