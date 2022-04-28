Федеральный сенат, одна из двух палат бразильского парламента, проголосовала за закон о признании Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом. Соответствующий законопроект был представлен сенатором Альваро Диасом, и одобрен во время заседания 26 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agencia Senado. Законопроект был одобрен единогласно. Следующим этапом должно стать голосование за этот же закон в Палате депутатов Национального конгресса Бразилии. В законопроекте прописан и День памяти жертв Голодомора. Предполагается, что в Бразилии в памятный день станет четвертая суббота ноября. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.