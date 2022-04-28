Германия намерена выделить Украине 20 млн евро на культурную поддержку и медиапомощь Украине. Согласно решению правительства, эта сумма будет выделена из Германского федерального бюджета уже в 2022 году. В первую очередь средства будут направлены на смягчение последствий войны в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel. "С российской захватнической войной культура и идентичность Украины также подлежит уничтожению. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы оградить украинские культурные объекты от российской деструктивности", – заявила министр культуры Клаудия Рот. По ее словам, очень важно обеспечить независимое освещение событий в украинском обществе, и это возможно только с поддержкой журналистов, вынужденно выехавших за границу, и с продолжением их работы в Германии. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.